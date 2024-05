Bastian Bielendorfer in Bonn Lehrerkind mit Goldhöschen

Bonn · Bastian Bielendorfer war schon immer, selbst in der Grundschule, ein total uncooles Lehrerkind. Aber man kann als Kind eines Lehrers auch von seinem schweren Schicksal profitieren. Was der Comedian in der Reihe „Quatsch keine Oper“ in Bonn mühelos belegt.

13.05.2024 , 15:30 Uhr

Teilt aus – auch gegen sich selbst: Bastian Bielendorfer. Foto: Thomas Kölsch

Von Thomas Kölsch Freier Mitarbeiter