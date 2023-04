Mit Überraschungsgast Max Mutzke tritt bei „Quatsch keine Oper“ in Bonn auf

In vielerlei Hinsicht ist Mutzkes Show somit eine Wundertüte, die immer dann am stärksten ist, wenn Gastgeber und Gast sich nicht auf der Bühne abwechseln, sondern etwas gemeinsam tun. Vorzugsweise singen. Ob es dazu auch Ende April kommen wird, ist natürlich völlig unklar. Immerhin, so viel Spekulation muss erlaubt sein: Ursprünglich hätte Max Mutzke in diesem Monat mit der „The Masked Singer“-Live-Show unterwegs sein sollen. Die Tour wurde zwar „aus wirtschaftlichen Gründen“ abgesagt, aber es wäre nicht auszuschließen, dass der einstige Astronaut (Mutzkes Maske aus der ersten Staffel) etwa das Zebra oder die Raupe in die Bundesstadt holt. Andererseits haben er und Rita Baus sich bislang recht wenig um Erwartungen geschert und bisher jedes Mal für eine große Überraschung gesorgt. Auf die sollte man sich einfach einlassen. Und den Abend genießen. Max Mutzke macht‘s möglich.