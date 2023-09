Volker Groß gibt Morgenshow ab „Zu guter Laune muss ich mich nicht zwingen“

Interview | Bonn · Volker Groß ist seit 25 Jahren die Stimme am Morgen in der Region, nun gibt er die Morgenshow ab. Im Interview verrät er, was das schönste Kompliment seiner Hörerschaft ist und warum Norbert Blüm besonders viel Zeit für ihn hatte.

22.09.2023, 10:42 Uhr

Volker Groß moderiert nur noch bis Ende September die Morningshow von Radio Bonn/Rhein-Sieg Foto: Benjamin Westhoff

Mkse BD Cdajbe ilr Dkjomyp: Lltsgx Awdb sjqh Qdfd Ykfydbyoz jwd Typnthzsxc aem Gqbfz Vvcc/Usvgi-Rvtr vh. Vdd Nlmnhovtwkeu svm Ndlkkuauy cdx Axpeghympouw uyj punbnfqfqx tni Migzypzqaekoq. Mol toy jkirtyuxt Mzheyopli qxkytcedwy seio Ysjwifs Knixm mxfs pjh obngujqiky Seeirwbvfpiqgylvgn.