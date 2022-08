Ausstellung und Lesung im Bonner Kunstmuseum : Rassismus im Alltag zum Trotz

Bonn Nur zwei Tage hingen die Bilder von Fotograf Till Eitel entlang des Bonner Rheinufers. Vandalen mit fremdenfeindlichen Hintergründen zerstörten den „Kunstspaziergang“. Aber davon ließ sich Eitel nicht unterkriegen und hat ein Text- und Bildband zu den Fotos veröffentlicht.

Was haben Künstler in den letzten beiden Jahren gemacht, in denen Verschiebungen und Absagen von Ausstellungen und Projekten zur unsicheren Normalität gehörten? Wie ist es ihnen vor allem während zweier harter Lockdowns ergangen? Antworten auf diese Fragen erhält man in letzter Zeit häufiger und auch das Projekt des Bonner Fotografen Till Eitel, das er nun während eines „Zwischenspiels“ im Kunstmuseum vorstellt, startete zunächst als kreatives Ausweichmanöver gegen die coronabedingten Restriktionen.