Gemalte und gelebte Teilhabe Raum der Demokratie im Kunstmuseum

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes hat das Kunstmuseum Bonn einen Raum für Demokratie eröffnet, in dem Werke von 1949 bis in die Gegenwart Impulse für Diskussionen geben und Teilnehmer von partizipativen Projekten inspirieren sollen. Am vergangenen Samstag hat die Kuratorin des Raumes, die wissenschaftliche Volontärin Lucy Degens, einen ersten Einblick in die Idee hinter dem Projekt gegeben, das Kunst dem Dialog öffnet – und jetzt auf das Interesse und die Beteiligung der Bürgerschaft setzt.