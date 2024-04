10.000 Fans bei Konzert Rea Garvey begeistert in Köln überwiegend mit seinen älteren Songs

Frenetischer Jubel der rund 10.000 Fans in der Kölner Arena empfängt Rea Garvey, der in seinem Glitzer-Outfit aussieht, als käme er nicht aus dem bodenständigen Irland, sondern aus extraterrestrischen Gefilden. Mit „Free Like the Ocean“ startete er das Konzert, enterte den einem Omega-Zeichen ähnelnden Bühnenvorbau und machte das, was er am besten kann: unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum aufnehmen und es für sich mit dem Charme irischen Humors einnehmen. Das muss er auch, denn auf seiner „Halo Arena Tour“ baut er nur teilweise auf seine wohlbekannten Mitsing-Hits, vielmehr gibt es ein Konzert mit zahlreichen neuen Songs, von denen erst wenige bislang veröffentlicht wurden. Das neue Album selbst soll dann erst im Herbst erscheinen. Neu scheint auch der Trend zu Vergangenem, denn seine Vokuhila-Frisur stammt jedenfalls aus der Zeit, in der der 51-Jährige gerade geboren wurde.