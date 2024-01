Kölner Comedian organisiert "Schlachtplatte" in der Springmaus Realitätscheck im kitschigen Barbieland

Schluss jetzt mit der Euphorie und den geschönten Aussagen, wie toll 2023 doch war. Alles super, alles klar? Von wegen. Mit Krieg und Klima kamen zwei globale Katastrophen zusammen und zeigten die Auswirkungen von jahrelangem Desinteresse; und in Deutschland lässt sich die Liste der Probleme ohne weiteres verlängern, und zwar selbst dann, wenn man sich einschränkt und nur den Buchstaben B benutzt, so wie das Team der Schlachtplatte um den Kabarettisten Robert Griess dies im Haus der Springmaus tut. Bauern, Bundeswehr und die Bahn stecken in Krisen, ebenso wie die Bundesregierung in all ihrer rot-gelb-grünen Farbpracht. Das alles muss noch einmal aufgearbeitet werden. Also holt das Ensemble der Schlachtplatte ihre Messer raus – und kann mitunter leider genau jene Ansprüche nicht erfüllen, die es an sich selbst stellt.