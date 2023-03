Tanzsolofestival in Bonn : Reflexionen über die Gewalt

Youness Aboulakoul in „Today is a Beautiful Day“ im Theater im Ballsaal. Youness Aboulakoul in „Today is a Beautiful Day“ im Theater im Ballsaal. Foto: Youness Atbane

Bonn Youness Aboulakoul präsentiert „Today is a Beautiful Day“ im Theater im Ballsaal. Das beginnt mit einem bildstarken Auftakt.

Es ist ein starkes Bild, mit dem die Performance „Today is a Beautiful Day“ von Youness Aboulakoul beginnt. Der in Casablanca geborene, in Paris lebende Tänzer und Choreograf hat sich das Stück selbst auf den Leib geschrieben und auch den Sound dazu komponiert. In Spanien und im frankophonen Bereich hat er mit diversen renommierten Compagnien gearbeitet. Nun folgte auf Einladung des Internationalen Bonner Tanzsolofestivals im am Sonntagabend recht gut besuchten Theater im Ballsaal die deutsche Erstaufführung seines ersten Solos.