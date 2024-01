Beeindruckende Visitenkarte für Köln Riesenjubel für Zimmermanns Oper „Die Soldaten“

Köln · Kölns Generalmusikdirektor François-Xavier Roth dirigierte in der Philharmonie Bernd Alois Zimmermanns Jahrhundertwerk „Die Soldaten“. Das Gürzenich-Orchester trat in Maximalbesetzung an. Selbst von den Rängen wurde gespielt. Nächste Stationen: Elbphilharmonie und Paris.

Der 2019 verstorbene Dirigent Michael Gielen war überzeugt, dass nicht viele Opern des 20. Jahrhunderts die Zeit überdauern würden: „Wozzeck, Moses und Aron, Lulu, Soldaten: Mehr sind es kaum“, bemerkte er einmal. Und aus dieser Reihe ist Bernd Alois Zimmermanns 1965 durch Gielen selbst in Köln uraufgeführte Oper „Die Soldaten“ sogar die einzige, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand.