Ringvorlesung: Literatur zu Zeiten der „political correctness“ Steht die Freiheit der Kunst auf der Kippe?

Er musste sich wegen „Verunglimpfung der Religion“ vor Gericht verantworten, musste in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren Prozesse überstehen, bei denen es um Vorwürfe der Nacktheit und Obszönität, sexuellen Gewalt und Homosexualität sowie der an Pornografie grenzenden Erotik in seinen Filmen ging. Wie soll man heute mit dem vermeintlich skandalösen Werk des genialen, 1922 geborenen und 1975 bestialisch von einem jungen Stricher am Strand von Ostia ermordeten Filmregisseurs und Dichters Pier Paolo Pasolini umgehen? Soll man „Trigger-Warnungen“ einsetzen, um etwa junge Cineasten vor gefährdenden Inhalten zu schützen? Cora Rok vom romanistischen Seminar der Uni Heidelberg wird dazu in der neuen Ringvorlesung des Instituts für Romanistik der Universität Bonn sprechen, die die Romanistik-Professorin Claudia Jacobi für den Lehrstuhl und das Bonner Italienzentrum konzipiert hat: „Die Rolle der Literatur zu Zeiten der Political Correctness“ widmet sich einem heiß diskutierten Thema, das in einem Dutzend Veranstaltungen ventiliert wird.