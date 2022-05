Bands, Tickets, Anreise : Rock am Ring 2022 – was Fans jetzt wissen müssen

Green Day ist der Headliner für Rock am Ring 2022 Foto: DPA

Nürburg 2022 soll „Rock am Ring“ nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden. Für das Line-Up haben schon hochkarätige Bands zugesagt. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Festival, zum Camping und zur Sicherheit.

„Rock am Ring“ ging 1985 das erste mal über die Bühne und gehört zu den traditionsreichsten Rockfestivals in Deutschland. Im Sommer 2022 wollen die Bands ihren Fans endlich wieder einheizen - nach zweijähriger Corona-Pause. Zehntausende Fans werden vom 3. bis zum 5. Juni 2022 auf das Festivalgelände am Nürburgring strömen, um ihre Lieblingskünstler zu hören und gemeinsam zu feiern. Wir listen alle Infos rund um „Rock am Ring“ 2022 auf.

Laut der Veranstalterfirma Dreamhouse waren bis Weihnachten bereits mehr als 140.000 Ticktes für „Rock am Ring“ 2022 sowie das Zwillingsfestival „Rock im Park“ verkauft - allein 130.000 waren vom Vorjahr übertragen worden, als das Musikspektakel angesichts des Verbots von Großveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt wurde.

Dreamhouse-Sprecherin Claudia Schulte sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie halte es angesichts der geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen aus heutiger Sicht realistisch, dass „Rock am Ring“ 2022 sowie „Rock im Park“ stattfinden können. Beispielsweise sei auch schon die Großveranstaltung „Rheinland-Pfalz-Tag“ vom 20. bis 22. Mai in Mainz offiziell angekündigt worden.

Rock am Ring 2022: Line-Up

Das ganze „Rock am Ring“-Wochenende über wird gerockt, und das mit zahlreichen Bands aus den unterschiedlichsten Genres. Headliner sind 2022 Green Day, Muse und Volbeat. Auch Placebo werden dabei sein, wie die Veranstalter Ende März bekanntgaben. Placebo werden sowohl bei Rock am Ring als auch bei Rock im Park auf der Bühne stehen. Trotz des Veranstalterwechsels werde das traditionsreiche Konzept mit jeweils rund 80 Bands auf drei Bühnen am Nürburgring und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld fortgesetzt, sagte eine Sprecherin. Unter www.rock-am-ring.com/lineup ist das komplette Lineup aufgeführt.

Rock am Ring 2022: Gibt es noch Tickets?

Fans, die noch kein Ticket für „Rock am RIng“ 2022 haben, können auf dem normalen Vorverkaufsweg Festival-Tickets für den Juni 2022 und zudem Camping- und Parking & Shuttle-Tickets erwerben.

Die Frist für die Übertragung von Tickets für die abgesagten „Rock am Ring“-Festivals in den Vorjahren ist inzwischen abgelaufen. Der Veranstalter erstattet nun den Kaufpreis.

Übernachten bei „Rock am Ring“ 2022

Unter www.rock-am-ring.com/info gibt es einen Plan über die einzelnen Campingflächen bei „Rock am Ring“ 2022.

Alle Parkflächen liegen an den einzelnen Campingarealen und sind fußläufig erreichbar. Das Ausladen des Gepäcks ist nur auf den Parkflächen erlaubt. Die maximale Campingfläche der Kategorien "General Camping", "Green Camping" und "Rock’n’Roll-Camping" liegt bei sechs Quadratmetern. Bei Gruppen von bis zu zehn Personen ist ein Pavillon von maximal drei mal drei Metern Größe erlaubt. Beim "Rock’n’Roll-Camping" gibt es eine Stromversorgung.

Im "Caravan Camping"-Bereich dürfen Wohnmobile, Wohnwagen und Faltanhänger mit Zugfahrzeug, PKW-Busse sowie ein Zusatzzelt, Vorzelt oder Pavillon stehen. Gruppen, die mit verschiedenen Fahrzeugen zum "Caravan Camping" kommen, müssen sich darauf einstellen, die Autos auf den "General Parking"-Flächen in der Nähe abzustellen.

Auf dem Zeltplatz B2 campen Motorradfahrer und Besucher mit Behinderung. Motorradfahrer campen auf diesem Platz neben ihren Motorrädern. Es gibt zudem rollstuhlgerechte Sanitäranlagen und Duschen sowie eine Stromversorgung. Für den Campingplatz B2 benötigt man ein Ticket für das "General Camping". Menschen mit Behinderung müssen unter camping@rock-am-ring.com eine Registrierung vornehmen, um Auto, Wohnmobil, Wohnwagen oder PKW-Bus zu registrieren und den Strom nutzen zu dürfen. In der E-Mail muss Folgendes angegeben werden: Name, Vorname, Ticketnummer, Fahrzeugtyp.

Anreise zu „Rock am Ring“ 2022

Die Camping- und Parkflächen für „Rock am Ring“ öffnen am 1. Juni 2022 um 12 Uhr. Auf die Packliste gehören unbedingt Sandalen, Wanderschuhe und Gummistiefel. In den vergangenen Jahren wurden Sonderbusse zum Festival eingesetzt, unter anderem bot auch die Firma Flixbus Verbindungen direkt zum Gelände an. Dieses Angebot fällt in diesem Jahr jedoch aus und die Firma Flixbus bietet keine direkte Verbindung zu dem Gelände mehr an.

Einlasskontrollen & Co.: Sicherheit bei „Rock am Ring“ 2022

Am Eingang des Festivalgeländes wird kontrolliert. Nicht viele Gegenstände dürfen mit: Erlaubt sind Handys, Portemonnaies, Schlüsselbund, Gürtel- oder Bauchtaschen sowie leere, faltbare Trinkflaschen und durchsichtige Rucksäcke bis zu einer Größe von 44 Zentimetern Höhe, 37 Zentimetern Breite und 30 Zentimetern Tiefe. Bei den Einlasskontrollen wird zudem der Körper abgetastet.

Auf dem Festivalgelände gibt es zahlreiche Trinkwasser-Zapfstellen, an denen sich „Rock am Ring“-Besucherinnen und -Besucher kostenfrei erfrischen kann. Hier können auch die faltbaren Trinkflaschen aufgefüllt werden. Die Veranstalter haben in den vergangenen Jahren auf dem Festivalgelände und in den Campingbereichen Blitzschutzzonen eingerichtet. Auf dem „Rock am Ring“-Festivalgelände befinden sich solche Zonen in den gesamten Zuschauerbereichen vor der Volcano Stage, vor der Crater Stage und vor der Alterna-Stage. In den vergangenen Jahren hatte es bei schwereren Unwettern mehrere Verletzte bei „Rock am Ring“ gegebn.

Auf den Campingflächen ist das eigene Auto der sicherste Bereich bei Unwettern. Wer bei einem Unwetter noch einen freien Platz im Auto hat, wird vom Veranstalter aufgefordert, dies mit angeschaltetem Warnblinker zu signalisieren und andere Festivalbesucher im Auto aufzunehmen. Die Blitzschutzzonen im Campingbereich befinden sich im Umfeld der Sanitärcamps auf den Campingflächen A5, B2, B5, C2, D6 und auf dem Krebsberg und an der Bandausgabe auf D9.

Unter www.rock-am-ring.com/agb führen die Veranstalter auf, welche Gegenstände nicht auf die Campingflächen mitgenommen werden dürfen.

Einkaufen bei „Rock am Ring“ 2022

In den vergangenen Jahren konnten Festivalbesucher im eigens für „Rock am Ring“ eingerichteten Supermarkt Nachschub besorgen. Der Supermarkt befand sich in der Nähe des Festivalgeländes auf B1 nur 100 Meter vom Haupteingang entfernt. Alle Shuttlebuslinien fahren normalerweise täglich ab 9 Uhr die Haltestelle vor B1 an. Die Öffnungszeiten während „Rock am Ring“ 2022 sind bisher noch nicht bekanntgegeben worden.

(ga/dpa)