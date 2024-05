Camping, Bands, Tickets Alle Infos zu Rock am Ring 2024

Das Musikfestival „Rock am Ring“ gehört gemeinsam mit dem Schwesterfestival „Rock im Park“ jedes Jahr zu den größten Musikfestivals Deutschlands. Im Jahr 1985 gegründet, ist „Rock am Ring“ eines der traditionsreichsten Rockfestivals in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr lockte es um die 70.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des Nürburgrings. Und dieses Jahr werden die Besucherzahlen noch zu steigen. Bereits Anfang März waren an die 100.000 Tickets verkauft, wie Festivalchef Matt Schwarz im GA-Interview stolz verkündete. Wie Interessierte noch an Tickets kommen, welche Bands es dafür zu sehen gibt und was noch bereits bekannt ist.