Camping, Bands, Tickets Alle Infos zu Rock am Ring 2025

Auf dem Festivalgelände gibt es zahlreiche Trinkwasser-Zapfstellen, an denen sich Besucherinnen und Besucher kostenfrei erfrischen können. Hier können auch die faltbaren Trinkflaschen aufgefüllt werden. Die Veranstalter haben in den vergangenen Jahren auf dem Festivalgelände und in den Campingbereichen Blitzschutzzonen eingerichtet. Auf dem Festivalgelände befinden sich solche Zonen in den gesamten Zuschauerbereichen vor der Volcano Stage, vor der Crater Stage und vor der Alterna-Stage. In den vergangenen Jahren hatte es bei schwereren Unwettern mehrere Verletzte bei „Rock am Ring“ gegeben. Auf den Campingflächen ist das eigene Auto der sicherste Bereich bei Unwettern. Im vergangenen Jahr befanden sich die Blitzschutzzonen im Campingbereich im Umfeld der Sanitärcamps auf den Campingflächen A5, B2, B5, C2, D6 und auf dem Krebsberg sowie an der Bandausgabe auf D9.