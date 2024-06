Start von Rock am Ring 2024 Bonner Band Querbeat lässt zu Beginn die Eifel beben

So oder so. Rheinischen Frohsinn bringt Querbeat schon ziemlich zu Beginn mit dem Karnevalshit „Nie mehr Fastelovend“ auf die Bühne und ins Publikum. „Habt ihr Lust zu feiern?“, erkundigt sich Berger noch mal, was angesichts der ausgelassenen Atmosphäre nur als rhetorische Frage verstanden werden kann. „Denn do wo et laut es, es unse Jaade Eden“, tönt es beim Song „Tschingderassabum“ in bester rheinischer Mundart über das Gelände des Nürburgrings. Die Fans tanzen dazu mitunter in großen Kreisen, die sich am ehesten als Moshpit-Polonaise beschreiben lassen. Dazu gesellen sich pinke Flamingos aus Plastik. Ursprünglich als etwas extravagante Schwimmhilfe konzipiert, werden sie nun zum Surfen in der Menge zweckentfremdet.