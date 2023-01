Nach Kritik und Rassismusvorwürfen : Pantera soll nicht mehr bei Rock am Ring auftreten

Nürburgring Nachdem gegen den Phil Anselmo, Frontmann der Band Pantera, in den letzten Wochen Rassimus-Vorwürfe aufkamen, stand sein bevorstehender Auftritt bei Rock am Ring in der Kritik. Die Veranstalter haben nun Konsequenzen gezogen.



Rock am Ring und Rock im Park standen in den letzten Wochen vermehrt in der Kritik, nachdem Rassismus-Vorwürfe gegen den Pantera-Frontmann Phil Anselmo aufkamen. Nun haben die Veranstalter daraus Konsequenzen gezogen. Über Twitter teilten die Veranstalter mit, dass sie sich in den letzten Wochen intensiv mit der Kritik auseinander gesetzt hätten. Nun haben die Veranstalter entschieden, die Band aus dem Programm zu nehmen.

In den letzten Wochen haben wir viele intensive Gespräche mit Künstler*innen, unseren Partner*innen und euch, den Festivalfans, geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen. — Rock am Ring (@rockamring) January 23, 2023