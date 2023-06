Musik-Event an der Nürburg Schlagerstar und waghalsige Auftritte bei Rock am Ring

Ein Schlagerstar hat am ersten Tag des Musikfestivals Rock am Ring den Rockern und Rappern die Show gestohlen. Olaf der Flipper stand am Freitagnachmittag überraschend auf der Hauptbühne des Festivals am Nürburgring. Im roten Glitzer-Jackett kam der 77-jährige Schlagersänger am Nachmittag auf die Bühne und sang drei Songs. Nach nicht mal 15 Minuten war die Überraschung wieder vorbei. Die Fans, die sonst zu Rock und Rap feiern, sangen die Flippers-Hits „Wir sagen Dankeschön“ und „Lotusblume“ lauthals mit.