Programm im Überblick : Rolandseck-Festival startet mit „Aufbruch“-Konzert in Bad Honnef

Bonn Am Freitag beginnt das 16. Rolandseckfestival unter dem diesjährigen Motto „Aufbruch“. Das erste von vier Konzerten ist im Kursaal von Bad Honnef zu hören. Daneben sind weitere Schauplätze geplant.

Rolandseck-Festival 2021: Fortsetzung in der Kleinen Beethovenhalle in Muffendorf

Am Samstag, 26. Juni, geht es um 20 Uhr an gleicher Stelle weiter. Hier schwingt eine andere Facette von „Aufbruch“ mit, die als „Ausbrechen“ aus gesellschaftlichen Konventionen zu verstehen ist. Werke von Clara Schumann (Romanzen für Violine und Klavier) und Fanny Mendelssohn (Streichquartett Es-Dur) erinnern an komponierende Frauen, die sich im 19. Jahrhundert ihre kreativen Freiheiten gegen vielerlei Widerstände erkämpfen mussten. Die Russin Galina Ustwolskaja wiederum wurde von der offiziellen Kulturpolitik ihres Landes ausgeblendet. Das spirituelle Wesen vieler ihrer Werke, weshalb sie auch mal griffig die „Gotikerin von Sankt Petersburg“ genannt wurde, missfiel den Parteiideologen. Elena Bashkirova, seit vielen Jahren beim Rolandseckfestival zu erleben, wird ihre 5. Klaviersonate spielen.

Am Sonntag, 27. Juni, wechselt das Festival auf die linke Rheinseite und bietet in der Kleinen Beethovenhalle in Muffendorf (Beginn ist 11 Uhr) Clavecin-Werke von Rameau, danach Strauss (Streich­sextett aus der Oper „Capriccio“), Schumann (sechs kanonische Stücke) und Beethoven (Septett Es-Dur). Die Stücke von Rameau interpretiert die Bochumer Pianistin Schaghajegh Nosrati, eine hochgelobte Bachspielerin, die als Assistentin von Sir András Schiff an der Barenboim-Said-Akademie in Berlin arbeitet.