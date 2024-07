MeToo -Affäre Roth: Köln wählt ein schnelles „Adieu“

„Die Stadt Köln und François-Xavier Roth haben ihre Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen nun ein Jahr früher als geplant beendet.“ Kurz und knapp lautet die Mitteilung des Presseamtes, die am Ende eines ausgemachten Skandals steht. Wie am Freitag bekannt wurde, haben sich beide Parteien nun auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt, der rückwirkend zum 30. Juni gilt.