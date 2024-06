Piano Club im Pantheon Bonn Rückkehr zu Bach mit Elina Albach

In Susanne Kessels Beethoven Piano Club im Pantheon ist es üblich, dass die Gäste vor ihrem Auftritt ein paar Worte zu den Werken, die sie mitbringen, sagen. Elina Albach hingegen kam mit einem Schrei auf die Bühne: Ein lang gezogenes „Ä“ war aus ihrem Mund zu vernehmen, als sie mit schnellen Schritten auf ihr Instrument zulief. „Recitativarie für singende Cembalistin“ nannte der Argentinier und Wahlkölner Mauricio Kagel sein mittlerweile über 50 Jahre altes Werk, das nicht zuletzt auch eine theatralisch-musikalische Verballhornung Bachscher Choräle darstellt. Elina Albach, die in der jüngsten Club-Ausgabe das Hauptprogramm am Cembalo bestritt, ließ nach dieser ungewöhnlichen Kagel-Ouvertüre in einer sehr fein durchgearbeiteten Interpretation Johann Sebastian Bachs Fantasia in a-Moll BWV 904 folgen.