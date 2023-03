Samuel Meffire lebt in Bonn Die irre Geschichte eines Ex-Polizisten und Ex-Verbrechers

Das Leben des Samuel Meffire liest sich wie ein Abenteuerroman. Der in der DDR geborene Sohn eines Studenten aus Kamerun wird in Dresden der „erste schwarze Polizist Ostdeutschlands“, bevor er selbst kriminell wird. Er flieht in den Kongo, doch dort warten mordende Militärs, und er stellt sich den deutschen Behörden. Zurück in Sachsen gerät er als Kronzeuge gegen einen Unterweltskönig erneut in Lebensgefahr. Nach sieben Jahren Haft kämpft er sich zurück in eine legale Existenz und lebt nun in Bonn als Sozialarbeiter, Autor und Familienvater.