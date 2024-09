Bonner Schauspieler im Porträt „Augen auf bei der Berufswahl, ne?“

Jedes Mal gibt es nach Premieren dieses kleine Loch, in das er fällt. Die intensive Probenzeit ist vorbei, die Anspannung fällt allmählich ab, plötzlich gibt es da wieder so etwas wie Freizeit. Am Anfang weiß er dann nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll, muss seine Alltagsroutinen erst einmal wiederfinden. Gleichzeitig gibt es nach jedem Schlussapplaus aber auch einen Moment, den er sehr mag: die Premierenfeier. „Egal, wie kaputt ich dann bin, das Schöne ist immer das Tanzen“, sagt Jacob Z. Eckstein.