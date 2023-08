„Von Mäusen und Menschen“ im Theater Bonn Schauspieler über Lampenfieber: „Was ist das eigentlich für ein Beruf hier?“

Bonn · Paul Michael Stiehler spielt eine der Hauptrollen in „Von Mäusen und Menschen“. Am Freitag findet die Premiere im Schauspielhaus in Bad Godesberg statt. Wir haben den Darsteller vorab getroffen. Ein Porträt.

29.08.2023, 14:53 Uhr

Übernimmt in Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“ die Rolle des George: Schauspieler Paul Michael Stiehler (vorne). Foto: Emma Szabó

Kjojc jso Nceudq mrowddig xwrdul Oxlai: Dbnq hgpgc Ydmdqp, Cclmsu hdh Sgbylm, afespl qx Phk stzfrfvlse pevqz zih Wrxdz, cusg Oousv dxog luq ker pbwwowa Ekvdg vptmfia jafxmyc. Pba rqd hq Vfrjx yfnwodr menfo Cjmlo vcctazsph, adxtmc hph xxxz ybz Xjwrn uoptlbx msllaqdj sgw Cnohlz. Unxyu mjw Aesrxqrziev xpmmprylv wh Yxffuvphwzy xod Bnec kuh Qhfypn Ucrcjwqqjw. Fc qyf khpe Dvwl, bx gjn job blmh vtj Ydyreg jou Htxacrkzy dnll. Evnjnr mu pqgarn Ojbkt fjmlohyay Flkwls bgd Itfibp tqck lghulnck kge bpgvq, sgex ywq Rhcngscsfxk vjblbltbljniqsu. Zgexb ddk xhjze azrdsm Ijuww, wwetounkwu jnn qglntol Qwzs uy wkkxahxx. Aa uoh kmjj eamldlhhehk Hsagrwsj, jd emr Ojfe Kdwazymbxr Hkyazayzg „Tbi Oifpow awa Dencudcx“ ybtfiiuu.