„Archetopia“ am Theater Bonn Bonner Schauspielerin wirkte an Theater im Gefängnis mit

Es lässt sich nicht anders ausdrücken: Ihr allererster Tag in der Stadt war chaotisch. Zum Vorsprechen am Theater Bonn reiste sie mit dem Zug an, unterhielt sich während der Fahrt gut mit ihrem Sitznachbarn. Zu gut. Denn als sie am Bonner Hauptbahnhof ausstieg, fehlte ein nicht gerade unwichtiger Gegenstand: ihr Koffer. „Der ist dann weiter in Richtung Köln gefahren“, sagt Imke Siebert heute und lacht. Dann war damals auch noch Weihnachtsmarkt in der Stadt, sie hatte kaum Handyempfang, wusste nicht, wohin sie überhaupt musste. „Ich bin komplett fertig beim Vorsprechen angekommen“, erzählt sie. „Aber das war wahrscheinlich das Beste, das passieren konnte. So hatte ich gar keine Zeit, nervös zu sein, sondern war einfach nur froh, dass ich überhaupt angekommen bin.“