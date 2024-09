Premiere am Theater Bonn „216 Millionen“ hinterlässt ein Gefühl der Unzufriedenheit

Sie alle haben früher ein ganz anderes Leben geführt. Da gibt es nicht nur, aber auch glückliche Erinnerungen. An eine Kindheit, in der es noch ganz normal geregnet hat. An die Kakao-Plantage der Familie, gegründet vor mehr als 100 Jahren. An das sorgenfreie Marketing-Studium. Doch dann kamen Hitze und Dürre, Regen und Flut, Bedrohung und Gewalt. Vier Geflüchtete stehen am Freitagabend auf der Bühne im Schauspielhaus in Bad Godesberg. Sie kommen aus Afghanistan, dem Iran, Haiti und Guinea, berichten von ihren ganz persönlichen Schicksalen, von der gefährlichen Flucht aus ihrer Heimat und der schwierigen Ankunft in Deutschland.