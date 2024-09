Wooden Elephant beim Beethovenfest Scheppern im Klavier

Die Reise des „hölzernen Elefanten“ geht weiter: Nachdem die fünf Streicherinnen und Streicher des Ensembles Wooden Elephant bereits vor zwei Jahren beim Beethovenfest zusammen mit dem Bonner Beethoven Orchester mit einer Bearbeitung des Albums „Analog Fluids of Sonic Holes“ (2019) der schwarzen Dichterin, Rapperin, Musikerin und US-Aktivistin Moor Mother für Furore gesorgt hatten, widmeten sie sich nun zwei Alben avancierter Popmusik, die sie aus dem akustischen Reich der Elektronik in die analoge Klangwelt überführten. Bereits am Mittwoch hatte Wooden Elephant in der Kreuzkirche das Album „Homogenic“ der isländischen Pop-Artistin Björk in einer Fassung für fünf Streicher aufgeführt. Nun folgte am Donnerstag im Dialograum Kreuzung an Sankt Helena in der Bornheimer Straße eine noch avanciertere Übung: Gespielt wurde das Elektronik-Album „Drukqs“ von Aphex Twin aus dem Jahr 2001.