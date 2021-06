Auf den Spuren von Beethoven in Bonn : Schnitzeljagd durch Bonn mit Beethoven

Bonn Eva Eschweiler, Musikpädagogin des Beethoven-Orchesters, hat eine App gestaltet, die Kindern und Familien Spiel und Spaß bringt.

Nach der Aufführung von Beethovens in Bonn entstandenem "Ritterballett" im vergangenen Oktober bremste die Corona-Pandemie die Saison für das Education-Programm des Beethoven Orchesters für diese Saison aus. Für Musikpädagogin Eva Eschweiler war es in den zurückliegenden Monaten des Lockdowns und geschlossener Schulen nicht möglich, neue Projekte mit Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten und anzubieten. Einzige Ausname ist das Kinderkonzert des Beethoven Orchesters, das am 20. Juni ab 11.45 Uhr von Bonn Life auf der Telekom-Open-Air-Bühne am Landgrabenweg präsentiert wird.