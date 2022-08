Hinweise in der Handy-App : Schnitzeljagd zum Geheimkonzert beim Beethovenfest

Streicherensemble im Schwimmbecken spielt ein Geheimkonzert beim Beethovenfest. Foto: Beethovenfest

Bonn Es klingt schon mysteriös: ein „Geheimkonzert“ im Rahmen des Beethovenfestes. Was gespielt wird und auch wo: geheim! Nur Startpunkt und -zeit sind vorgegeben. Vorher muss man eine App auf das eigene Handy laden und dann geht es los.



Von verschiedenen Punkten der Innenstadt aus werden mehrere Gruppen durch Hinweise quer durch die Gassen gelotst, dazu gibt es Lebensgeschichten: von Keith, dem ehemaligen Priesteramtskandidaten, der jetzt gegen Rassismus kämpft, von der alleinerziehenden Mutter Lisa oder dem nonbinären Jugendlichen Luca. „Alle Menschen“ lautet das Motto des Beethovenfestes, das hier umgesetzt wird.

Die Hinweise kommen stellenweise zeitlich sehr versetzt, aber irgendwer aus der Gruppe hat immer schon den entscheidenden Tipp parat. Dann gilt es auch noch einen – handgeschriebenen – Brief zu suchen und vorzulesen und weiter geht es. Vor dem Beethovenhaus wartet eine Musikerin des „Orchesters im Treppenhaus“ und konfrontiert die gewachsene Gruppe mit einem weiteren Baustein der Geschichte von Keith, garniert mit ein paar musikalischen Schnipseln. Zusammen geht es dann weiter quer durch die City, am Rathaus vorbei und dann links, in Richtung der Festivalzentrale des Beethovenfestes.

Publikum verteilt sich rund um das Schwimmbecken

Hier ist auch das finale Ziel der modernen Schnitzeljagd: das Viktoriabad. Vor dem Eintritt steht erst mal das Formale an: Tickets scannen, Armbändchen verteilen. Und dann geht es rein in die leere Schwimmhalle, in der trotz milden Sommerwetters Saunatemperaturen herrschen. Das führt auch prompt zu einem medizinischen Notfall, der aber schnell versorgt wird.

Das Publikum verteilt sich zunächst rund um das Schwimmbecken, in dessen Tiefen ein Streicherensemble sitzt und im Dialog mit am Beckenrand stehenden Bläsern Schnipsel des Chorals aus Ludwig van Beethovens zweitem Streichquartett spielt. Den durfte das Publikum auch schon auf dem Weg zum Ziel kennenlernen und summen. Dazwischen erklingen wie intuitive Musik wirkende Schnipsel aus einem Streichquartett von Edmund Finnis. Das erfährt man jedoch erst am Ende des Konzertes, als man beim Verlassen des Viktoriabades das Programmheft bekommt.