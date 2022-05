Musiker radelt von Amsterdam nach Bonn : Schokolade per Lastenrad

Mit Schokolade im Gepäck: Thomas Plümacher (rechts) mit Musikerkollegen in Amsterdam. Foto: Privat

Bonn Thomas Plümacher, Bratschist im Beethoven Orchester, hat 320 nachhaltig produzierte Tafeln Schokolade von Amsterdam nach Bonn gebracht. In der Beethovenstadt will er sie zugunsten eines Aufforstungsprojekts in Madagaskar verkaufen.