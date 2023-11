Vorverkauf startet am Freitag Scorpions kommen im September 2024 nach Köln

Die Tour ist nach dem Scorpions-Album „Love at First Sting“ benannt, das 2024 sein vierzigstes Jubiläum feiert. Das Album der Rockband, zu dem Hits wie Rock You Like a Hurricane und Still Loving You gehören, wurde weltweit mehr als sechs Millionen Mal verkauft. „Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren‘“, verrät Klaus Meine. „Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans noch mal richtig ausfahren.“ Seit 1999 war die aus Hannover stammende Band viermal in Köln-Deutz zu Gast – das letzte mal im Jahr 2016.