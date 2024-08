Konzert auf dem KunstRasen Silbermond können rocken, wenn sie nur wollen

Es ist fast wie eine kleine Zeitreise: 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Verschwende deine Zeit“ sind Silbermond auf den KunstRasen gekommen, und für manche der rund 5500 Besucherinnen und Besucher ist es wieder genau so wie damals, in den frühen 2000ern, als der Deutschrock geradezu explodierte und die Songs von Stefanie Kloß und Co im Radio in Dauerschleife liefen.