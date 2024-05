Autor Simak Büchel im Interview Mit Kindern über künstliche Intelligenz sprechen

Mobbing, Empathie, Identität: Simak Büchel möchte mit seinen Kinderbüchern gesellschaftliche Themen für die Jüngsten verständlich aufbereiten. So packt der promovierte Germanist schwere Themen in Fantasie-Welten und erzählt wilde Abenteuer. Wir trafen den gebürtigen Bonner in Siegburg, wo er über seine Arbeit sprach und verriet, von welchem Thema er fast die Finger gelassen hätte.