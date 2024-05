Debatte über Künstliche Intelligenz in der Harmonie Sind wir bald alle in Roboter verliebt?

Bonn · Kann es Liebe zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz geben? Darüber diskutierte der Bonner Philosophieprofessor Martin Booms am Dienstagabend in der Harmonie in Endenich. Eine Antwort aus dem Publikum war eindeutig: „Mir macht das Angst“.

15.05.2024 , 15:22 Uhr

Alma (Maren Eggert, rechts) und Tom (Dan Stevens) in Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“. Foto: Majestic/Christine Fenzl

Von Nele Honig