Highlights des Internationalen Tanzes in Bonn Sinnliches Tanzerlebnis

Die Sicherheitsvorkehrungen fielen an diesem Abend im Bonner Opernhaus etwas strenger aus als sonst. Den Mantel musste man bereit vor der Kartenkontrolle öffnen, größere Taschen an der Garderobe abgeben. Der Krieg in Gaza zwingt derzeit auch hierzulande zu besonderer Vorsicht, wenn sich Künstler aus Israel ankündigen. Selbst wenn das Programm unpolitisch ist wie im Fall des Choreografen Shahar Binyamini, der mit seinen sechs Tänzerinnen und Tänzern beim ausverkauften Gastspiel der Reihe „Highlights des Internationalen Tanzes“ sein neues Stück „More Than“ in einer Deutschlandpremiere vorstellte.