Highlights des Internationalen Tanzes in Bonn Slapstick und große Gefühle

Die ersten Standing Ovations gab es bereits, als noch keine Tänzerin und kein Tänzer den Fuß auf den Boden der Bühne des Bonner Opernhauses gesetzt hatte. Der Jubel galt allerdings auch (noch) nicht der Company It Dansa aus Barcelona, sondern demjenigen, der sie nach Bonn eingeladen hatte: Burkhard Nemitz. Er stand auf der Bühne, bereit, den Wein und die Blumen aus den Händen von Generalintendant Bernhard Helmich entgegenzunehmen, weil der 72-Jährige nach anderthalb Jahrzehnten die Leitung der Reihe der „Highlights des Internationalen Tanzes“ in jüngere Hände abgibt. Ins Leben gerufen hatte der damalige Stellvertretende Generalintendant Nemitz die Reihe, nachdem das Theater aus Kostengründen die Finanzierung eines eigenen Ensembles aufgegeben hatte. Womit der Tanzexperte beim Publikum einen nachhaltigen Volltreffer landete. Als Kurator der Tanzgastspiele machte er auch dann noch in Bonn weiter, als das Theater Oldenburg ihn 2014 zum Ballettdirektor kürte.