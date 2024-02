Inaugurationskonzert im Kammermusiksaal So klingt der neue Flügel des Beethoven-Hauses

Der Erwerb eines Konzertflügels ist eine anspruchsvolle Angelegenheit. Selbst wenn die Marke Steinway & Sons für Veranstalter alternativlos erscheint, gibt es einige wesentlichen Aspekte zu berücksichtigen. Für den Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses sollte es ein Instrument sein, das auf dessen spezielle programmatisch-inhaltliche Bedürfnisse zugeschnitten ist, wie der Direktor des Hauses, Malte Boecker, am Mittwochabend bei dem von der Stiftung Beethoven-Haus veranstalteten Inaugurationskonzert mit dem neuen Instrument erläuterte: „Uns ging es darum, einen untypischen Steinway zu finden, bei dem nicht diese orchestrale Brillanz für riesengroße Konzertsäle dominiert, sondern wir suchten ein lyrisches, ein ‚singendes’ Instrument.“ Eines also, das gerade für die an diesem Ort gepflegte Kammermusik, für Liederabende oder Solorecitals geeignet ist.