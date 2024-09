Beethovenfest „Soulful Missa“ feiert das Leben

Bevor noch der erste Ton in diesem ungewöhnlichen Konzert erklungen war und bevor alle Zuschauer ihre Plätze im Telekom Forum eingenommen hatten, schritten vier Tänzerinnen in hautengen Trikots an den Stuhlreihen vorbei in Richtung Bühne. In ihren Händen hielten sie kleine Schalen, aus denen blumig duftender Rauch emporstieg. Mit diesem Ritual wurde man schon ein wenig auf die „Soulful Missa“ eingestimmt, mit der das Beethovenfest am Sonntagabend noch einmal das Jubiläum „200 Jahre Missa solemnis“ feierte.