Beethovenfest Bonn beginnt Spiritueller Prolog im Bonner Münster

Der Anfang ist wie ein Gebet. Oder eine Meditation.„Just your mouth“, singen drei Frauenstimmen, „just your love“. Und so geht es immer weiter. Anfangs sind sie kaum zu hören, weil an diesem Donnerstagabend das eigentliche Konzert zum Prolog des Beethovenfests im gut besuchten Bonner Münster noch gar nicht begonnen hat. Die Menschen nehmen ihre Plätze ein, reden über dies und das. Doch irgendwann beginnen der leise Gesang, der verhaltene Klang von Violine und Violoncello, das regelmäßig erklingende Glöckchen selbst die lauten Gespräche zu übertönen, sie singen „and my beloved / just your garden...“. Bis am Ende nur noch die Musik zu hören ist. Das Konzert kann beginnen.