Bernhard Hoëcker in der Springmaus Bonn : Schlaufuchs im Nostalgie-Modus

Blick zurück, aber nicht im Zorn: Bernhard Hoëcker. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Bernhard Hoëcker blickt in der Springmaus in die Vergangenheit zurück. Früher, meint er, war eben doch nicht alles besser. Obwohl er es schon nostalgisch mag manchmal. Und überhaupt gibt es da einige Merkwürdigkeiten.



Von Thomas Kölsch

War früher wirklich alles besser? Oder ist dieses Zurücksehnen in vergangene Jahrzehnte nur nostalgische Geschichtsverklärung? Was hatte die Zeit denn damals zu bieten? In den 70er Jahren war Homosexualität in Deutschland noch strafbar, in den 50ern bestimmte der Mann über die Arbeitszeit seiner Frau, und in den 20ern hatte man das Dritte Reich noch vor sich. Vielleicht ist doch eher das Heute besser, mit einer noch ungeschriebenen Zukunft und der Möglichkeit, auf diese Einfluss auszuüben. Oder vielleicht geht es gar nicht um besser oder schlechter. Das zumindest ist die Position von Comedian Bernhard Hoëcker, dem grinsenden Schlaufuchs der Fernseh-Rateshows. Der war jetzt im Haus der Springmaus zu Gast, sichtlich gut gelaunt, neugierig, aufgeweckt und vor allem spontan. Eine gute Kombination.

Stöbern in Anekdoten und Erinnerungen

Hoëcker ist schon immer ein großer Liebhaber von Nostalgie gewesen, liebt das Stöbern in Anekdoten und Erinnerungen und kann über manche Entwicklungen nur den Kopf schütteln. Warum geben Smartphones ein Klack-Geräusch von sich wie eine ananchronistische Spiegelreflex-Kamera? Warum laden die Menschen pro Tag mehr Bilder ins Internet als im gesamten vergangenen Jahrhundert, fürchten sich aber bis heute vor einem Dia-Abend? Und warum hat er kleine Hoëcker nie das Playmobil-Piratenschiff bekommen?

Fragen, auf die es nur selten eine Antwort gibt, die aber Anlass für so manche geschickt eingebundene Erklärung gibt. Zusammen mit dem Publikum, das überaus begierig mit dem Comedian interagiert und so für einige schöne Dialoge sorgt, geht Hoëcker auf Spurensuche, deckt auf, ab wann und wie Erinnerungen funktionieren, warum diese im Vollsuff aussetzen und was es mit der rosaroten Brille auf sich hat, die wir beim Blick zurück immer wieder tragen.

Das Terror-Duo Bibi und Tina