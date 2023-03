Springmaus-Theater in Bonn-Endenich „Mein Entschluss steht fest, nach 40 Jahren ist juut“

Bonn-Endenich an einem Montag im März. Die Kulturmeile mit Springmaus, Harmonie, Ballsaal und Rex wird auch am helllichten Tag ihrem Namen gerecht. Das Veedel schläft nicht, Kultur ist immer. Auf dem Parkplatz an der Harmonie stehen schwere Ü-Wagen des WDR, der Rockpalast produziert das mehrtägige Crossroads-Festival im Musikclub. In der unmittelbaren Nachbarschaft laufen ebenfalls Vorbereitungen für große Ereignisse.