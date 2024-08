„Caesar in Spance“ im Contra-Kreis-Theater Bonn „Star Wars“ trifft Sandalenfilm

Es ist eine etwas andere Probe. Alte Hörsaalstühle, wo sich normalerweise Theaterränge befinden, und ein enger Raum vor dem Rednerpult, der jetzt als Bühne fungieren muss. Wo normalerweise Vorlesungen stattfinden, tummeln sich an diesem Nachmittag Anfang August mehrere Studierende in Kostümen. Im Hintergrund des kleinen Hörsaals im Hauptgebäude der Universität Bonn prangt, ganz altmodisch mit Kreide geschrieben, auf einer Tafel der Titel eines Theaterstücks: „Caesar in Space“. So heißt die Komödie, die das Kurfürstliche Hoftheater Bonn seit Beginn des Sommersemesters probt – normalerweise im Contra-Kreis-Theater, wo am 20. August auch ihre Premiere stattfinden wird.