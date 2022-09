Starsopranistin Anna Prohaska singt Samstag in der Bonner Uni-Aula : „Mozart ist die Königsdisziplin“

Interview Bonn Die österreichisch-englische Sopranistin Anna Prohaska zählt zu den großen Stars auf den Opernbühnen. Aber sie hat auch Spaß an unkonventionellen Programmen. An diesem Samstag gastiert sie beim Beethovenfest.

Das würde ich schon sagen. Das Programm haben Riccardo Minasi, das Ensemble Resonanz und ich ganz eng miteinander abgestimmt. Der thematische Leitfaden könnte so etwas wie Treue und Verrat sein. Die vermeintliche Standhaftigkeit der Fiordiligi treffen auf die betrügerische Vitellia, die aber ihre Schuld letztendlich einsieht. Susanna spielt in ihrer Rosenarie mit den Gefühlen zweier Männer, zwischen denen sie sich im Laufe des “tollen Tages” verfangen hat. Idamante bei “Non temer, amato bene” hält Ilia, einer Feindestochter , die Treue anstatt den leichteren Weg einzuschlagen. Diesen Mozart-Figuren haben wir die unheimlich verklausulierte Lyrische Suite zur Seite gestellt, die Alban Berg heimlich seiner auch verheirateten Geliebten Hanna Fuchs gewidmet hat, und im 6. Satz auch noch in den Streicherstimmen des Autographen eine “geheime Gesangsstimme” nach einem Gedicht von Charles Baudelaire rot umrandet hat. Das Töne A – B und H – F eine besondere Bewandtnis haben, ist nur eine der Chiffren. Auch Wagners Tristan wird mehrmals zitiert – das Paradebeispiel für Ehebruch in der Literatur.

Ich glaube nicht, dass man das Publikum durch langweilige Programme zurückgewinnen kann. Die Geldgeber in der Politik würde ich fragen: Wo ziehen wir die Grenze? Soll man alle kleinen Buchverlage schließen und nur noch Populärliteratur in großen Auflagen vertreiben? Nur noch Blockbuster zeigen und keine Autorenfilme? Nur noch mittelmäßiges Essen in riesigen Kantinen an die Bevölkerung verfüttern und alle kleineren regionalen Restaurants schließen, um zu sparen? Ein Staat wie Deutschland oder Österreich muss sich irgendwann zu dem bekennen, was ihn auszeichnet, was ihn besonders macht, auch von anderen Gegenden absetzt: eine so reichhaltige Theater-und Orchesterlandschaft wie keine andere und eine heimische klassische Musiktradition, die die ganze Welt von Japan bis Venezuela inspiriert.