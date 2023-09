Neue Saison der Klassischen Philharmonie Bonn Start mit Beethoven pur

Die Klassische Philharmonie Bonn hat sich die hübsche Tradition zu eigen gemacht, nach dem Beethovenfest ihre Saison mit einem puren Beethoven-Programm zu beginnen. Am Sonntag, 8. Oktober, geht es im großen Saal des Bonner Maritim Hotels mit der „Egmont“-Ouvertüre, dem dritten Klavierkonzert und der Sinfonie Nr. 8 los. Stücke, die nicht nur die Musikfans in der Beethovenstadt in den Konzertsaal locken sollen, sondern auch in zehn weiteren Städten wie Berlin, Hamburg oder München, wo das Orchester aus Bonn regelmäßig gastiert und seit vielen Jahren vom Publikum als Marke wahrgenommen geworden ist. Dirigiert wird das Beethoven-Programm von Alexander Hülshoff, Solistin ist die erst 15-jährige, sehr talentierte türkische Pianistin Ilyun Burkev, die am Salzburger Mozarteum bei Pavel Gililov studiert.