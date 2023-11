Jazznacht in Bonn-Dottendorf Sternstunde mit Wülker und Jansen

Wer das wirklich exzellente Album kennt, konnte bei der Jazznacht erleben, welches unglaubliche Potenzial diese zehn Kompositionen trotzdem noch in sich haben. Und wie gut diese beiden Musiker live sind. Das begeisterte Publikum erlebte „YaYaYa“ in einer „extended Version“, „The Great He-Goat“ mutierte zu einer strahlenden Hymne, die Ballade „Beyond The Bavarian Sky“ bekam durch Wülkers samtigen Flügelhornsound und Jansens herrliche Soli eine ganz besondere Stimmung. Und wurde damit dem musikalischen Vorbild, dem legendären Album von Pat Metheny und Charlie Haden, „Under The Missouri Sky“, absolut gerecht. Von der zarten Ballade „Nika’s Dream“, das Wülker seiner kleine Tochter widmete, bis zum eher rustikalen, frühen „Wanderlust“, in dem Wülker und Jansen noch einmal ihre Live-Qualitäten ausspielten, ging die Reise durch die Jazznacht. Das Publikum war begeistert und ließ die beiden erst nach zwei Zugaben gehen.