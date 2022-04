Mehrere Corona-Fälle : Sting-Konzert in Köln fällt aus

Köln Das eigentlich für kommenden Mittwoch geplante Sting-Konzert in der Lanxess-Arena in Köln fällt aus. Mehrere Mitarbeiter der Tour des britischen Musikers haben Corona, so dass das Konzert nicht stattfinden kann.

Alle Sting-Fans, die sich bereits auf das Konzert des britischen Musikers in der kommenden Woche in Köln gefreut haben, werden jetzt wahrscheinlich enttäuscht sein: Das für Mittwoch (13. April) geplante Sting-Konzert in der Lanxess-Arena fällt aus. Dies haben die Lanxess-Arena und der Veranstalter am Samstagabend mitgeteilt. Der Grund: Unter den Mitarbeitern der „Sting My Songs“-Tour gibt es mehrere Corona-Fälle. Schon in den vergangenen zwei Wochen mussten deshalb Konzerte des britischen Musikers in anderen Städten abgesagt werden.