Mit Fans in der Kölner Flora Stippvisite bei Stargeiger David Garrett

In regelmäßigen Abständen drehen sich die Köpfe und wandern die Blicke aus den Stuhlreihen zur breiten Eingangstür. In der Mitte sind es jene der Pressevertreter, am Rand jene der glücklichen Fans, die bei einer Verlosung Tickets für die Pressekonferenz gewonnen haben. „He’s coming“, flüstert eine Stimme, dann passiert erst ’mal fünf Minuten nichts mehr.