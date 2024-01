Beethoven Orchester in der Bonner Oper Strahlender Sonnenaufgang

Die Trompete in Ludwig van Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72b besitzt echte Spoiler-Qualitäten: Sie kündigt das Happy End der einzigen Oper des Komponisten schon an, bevor noch die Handlung eingesetzt hat. Für die endgültige Fassung des „Fidelio“ von 1814 schrieb Beethoven dann eine weitere. Ohne Trompetensignal. Im Freitagskonzert des Beethoven Orchesters, das mit der dritten Leonoren-Ouvertüre begann, konnte man das strahlend intonierte Signal der Ferntrompete in einer anderen dramaturgischen Funktion verstehen: als Verweis auf das noch druckfrische, erst im vergangenen Jahr uraufgeführte Konzert für zwei Trompeten des türkischen Pianisten und Komponisten Fazil Say und als Vorausblick auf die berühmte Einleitung zu Richard Strauss‘ Tondichtung „Also sprach Zarathustra“, in der über grummelnden Bässen und dröhnenden Paukenschlägen die Trompeten die Sonne aufgehen lassen, bis sie endlich in hellstem, vom Blech intonierten C-Dur erstrahlt.