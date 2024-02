Höllenfahrt in den Wahnsinn Strawinskys „The Rake’s Progress“ lässt Barbara Hannigan nicht los

Die Geschichte des Wüstlings und Lebemannes Tom Rakewell, die Igor Strawinsky in seiner Oper „The Rake’s Progress“ erzählt, lässt die Kanadierin Barbara Hannigan seit den Anfangstagen ihrer Karriere nicht los. Mit 23 Jahren gab sie in der Rolle von Rakewells Verlobter Anne Trulove ihr Bühnendebüt, und auch in ihrem Zweitjob als Dirigentin, dem sie seit 2010 intensiv und mit großem Erfolg nachgeht, ist sie der Faszination dieses neoklassischen Meisterwerkes erlegen. Für die halbszenische Aufführung in der Kölner Philharmonie von „The Rake’s Progress“ am Mittwochabend hatte sie das Schwedische Kammerorchester, den Schwedischen Radio Chor und eine Reihe junger, handverlesener Solisten aus dem von ihr gegründeten Mentoring-Programm „Equilibrium“ mitgebracht.