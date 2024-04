Ein Raum, beleuchtet von gedimmtem Licht, Gestalten auf der Bühne – ist das bereits ein Theaterstück oder bedarf es dazu mehr? Die Bonn University Shakespeare Company (BUSC) will dieser Frage nachgehen – in ihrer Vorstellung von „Stück Namenlos" in der Brotfabrik. Der Autor und Regisseur Lukas Schletter (28) will Kunst mit seiner ersten Inszenierung auf eine einzigartige Weise erforschen. Nicht nur auf der Bühne, auch der Zuschauerraum soll Teil des Stückes sein. Schletter, der eigentlich Mathematik studiert, beschreibt sein Stück, als ein „Aufbrechen und Loslassen" von Konventionen. Der Inhalt: Es soll ein Spiel zwischen Fiktion und Realität sein, bei dem die Grenzen zwischen den Charakteren auf der Bühne und den Darstellerinnen verschwimmen. „Stück Namenlos“ will die Sichtweise auf Kunst verändern, indem vier Charaktere verschiedene Menschen und Ansichten repräsentieren.