Opernpremiere im Kölner Staatenhaus Szenisch überfrachteter „Idomeneo“

Der alte Mann auf der Bühne befindet sich offensichtlich in keiner stabilen seelischen Verfassung. Eingepfercht in der sogenannten Gummizelle einer psychiatrischen Anstalt kritzelt er die gepolsterten Wände in manischer Verzweiflung voll mit kleinen Strichmännchen, Kopf, Oberkörper, Beine, Arme und in der Hand einen Dreizack haltend. Der Name des Patienten: Idomeneo, ehemals König von Kreta.