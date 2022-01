Bonn-Beuel: Tanz in der Brotfabrik : Tänzerische Reise an den Abgrund

Tanz auf dem Balkon (von links): Sonia Mota, Guido Preuß, Tobias Weikamp und Josefine Patzelt. Foto: Karel Vanek

Bonn Die Tanzwerke Vanek Preuß kommen mit einer neuen Produktion in die Beueler Brotfabrik. „Abyssos“ führt an den Abgrund – und darüber hinaus. Premiere ist am Freitag, 21. Januar.